Параллельный импорт в Россию упал до минимального уровня

Объем параллельного импорта в Россию в январе 2026 года резко уменьшился и составил только 1 млрд рублей - это самый низкий показатель за всю историю программы. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом импорт упал почти в два раза.

Ранее, в конце 2022-го и начале 2023 года, ежемесячные объемы такого ввоза превышали 4 млрд долларов. Теперь же, спустя несколько лет после начала параллельного импорта, поставки значительно сократились.

Чекушов не стал называть точные причины падения, однако оно может быть связано с тем, что западные страны ужесточили санкции для государств-транзитеров, таких как Турция и Казахстан, через которые раньше ввозили санкционные товары.

Ранее Минэкономразвития выступило за то, чтобы как можно скорее ввести новые правила для заказов из зарубежных интернет-магазинов и облегчить конкуренцию российским компаниям. Речь идет о дополнительных налогах - планируется поэтапно повышать НДС на импортные товары, продающиеся через российские маркетплейсы.