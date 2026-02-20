Экс-глава "Корпорации развития Курской области" получил девять лет за хищения на фортификациях

Вынесен приговор экс-главе "Корпорации развития Курской области" Владимиру Лукину.

Он получил девять лет колонии по делу о хищении 152 млн руб. на фортификациях, пишет ТАСС.

В апреле 2025 г. стало известно о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство "Корпорации развития Курской области" (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Из отправили в СИЗО.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки миллиардов рублей из госбюджета.