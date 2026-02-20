Назван срок подписания соглашения России и Белоруссии о III блоке БелАЭС

В Белоруссии назвали срок подписания с РФ соглашения о 3-м блоке Белорусской АЭС.

По словам главы Минэнерго республики Дениса Мороза, между министерством энергетики и госкорпорацией "Росатом" создана межведомственная рабочая группа по формированию рамочного соглашения о строительстве третьего энергоблока на площадке Белорусской атомной электростанции.

"Абсолютно убежден, что в ближайшее время мы выйдем на определенные договоренности по этому рамочному соглашению, которые будут подписаны на высоком уровне. У нас стоит задача подписать рамочное генеральное соглашение до конца 2026 г.", - цитирует министра ТАСС.