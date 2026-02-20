В России могут разрешить регистрироваться в апартаментах

Министерство внутренних дел России выступило с инициативой разрешить временную регистрацию граждан в апартаментах. Проект приказа размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

В разъяснениях к документу отмечается, что многие жители страны фактически проживают в апартаментах, формально считающихся нежилыми помещениями. В настоящее время существующие законы не дают возможности зарегистрироваться по адресу таких объектов, что ограничивает конституционное право россиян на свободный выбор места жительства, зафиксированное в ст. 27 Конституции РФ.

Предложенные поправки предусматривают расширение определения "место пребывания" в законе № 5242-I. Теперь в качестве места временной регистрации могут рассматриваться нежилые помещения, если по своим характеристикам они соответствуют обычным квартирам в многоквартирных домах, но не входят в гостиничный фонд либо в другие средства временного размещения.

Напомним, что Конституционный суд России разрешил временно регистрироваться в апартаментах и других нежилых, но пригодных для проживания помещениях. Это решение принято после обращения Виктории Пиуновой, которой отказали в регистрации в Санкт-Петербурге из-за формального статуса апартаментов.