Банки и эксперты обсуждают новые лимиты на снятие наличных

Заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов предложил, чтобы банки ограничивали выдачу наличных суммой до 50 тысяч рублей, если у сотрудников возникнут подозрения, что клиент может стать жертвой мошенников, сообщает "Ъ".

По словам чиновника, меры позволят спасти людей от обмана, ведь часто даже уговоры окружающих не останавливают человека. Банковские специалисты поддерживают идею, считая ее полезной.

Однако Вадим Уваров, руководитель департамента информационной безопасности Банка России, заметил, что точно определить, действует ли человек под чужим давлением, почти невозможно, поэтому ввести такие правила на практике очень сложно.

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин напомнил, что похожие ограничения уже существуют для банкоматов, но в данном случае речь идет о возможном ограничении права распоряжаться своими средствами.

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Войлуков возразил, что банк не может подменять собой суд или полицию, и если такие ситуации будут происходить регулярно, то спрос на наличные только увеличится.

Отметим, на форуме по кибербезопасности в Екатеринбурге зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банки должны вместе бороться с дропперами, которые выводят украденные деньги через банкоматы, и поддержал идею создания индекса кибермошенничества.