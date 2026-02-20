На Байкале нашли тела семи человек на месте провала машины под лед

Спасатели обнаружили тела семи человек, провалившихся под лед на машине на озере Байкал. Как сообщает региональный главк МЧС, запланированы водолазные работы.

Инцидент произошел в Ольхонском районе недалеко от мыса Хобой. Специалисты провели обследование с применением подводной камеры и обнаружили погибших.

В МЧС добавили, что во время движения УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

Как сообщалось, переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала февраля, однако по ней продолжали возить путешественников. Сегодня в районе мыса Хобой ушел под лед автомобиль с иностранными туристами. Один человек сумел выбраться, остальные пассажиры и водитель погибли.