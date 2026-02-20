В Курской области запустил школьные уроки по управлению беспилотниками

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что регион одним из первых в стране запустил школьные уроки по управлению беспилотниками.

Первые занятия прошли в 23 школе Курска для старшеклассников из этого образовательного учреждения и из Гончаровской школы Суджанского района, которые сейчас также там учатся. Ребята познакомились с видами БПЛА, их различиями, выполняемыми задачами, способами применения, узнали, как обнаруживать вражеские беспилотники. Вскоре такие уроки будут запущены во всех школах региона.

"Глубоко убеждён, что пройдёт совсем немного времени, и те, кто будут на "ты" с БПЛА, окажутся впереди планеты всей", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.