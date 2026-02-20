Результаты выпускников православных школ оказались заметно выше

В России почти 31 тыс. детей учились в прошлом году в православных школах, а их результаты в среднем заметно выше, чем у выпускников обычных школ. Такие данные Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета приводит "Коммерсант".

В целом в России 201 православная школа в 53 регионах (из них почти 30% - в Москве и Подмосковье). На одного учителя в них приходится 6 учеников, тогда как в обычных школах - около 20. Возможно, этим объясняются более высокие результаты. Так, средний балл ЕГЭ по русскому языку - 68 против 60 у выпускников обычных школ, по профильной математике - 65 против 62. Гораздо больший разрыв по русскому языку может объясняться упором на гуманитарное знание. При этом еще в 2023 году среднероссийский балл ЕГЭ по русскому языку был 68, а за два год он просел на 8 баллов. Но сколько было два год назад у выпускников православных школ, неизвестно.

Центр "Хризма" пишет, что плюсом таких школ являются также дисциплина и отсутствие детей мигрантов. Интересно, что 83% выпускников православных школ поступают в светские вузы, в духовные учебные заведения идут лишь 3%.

Формально в законодательстве нет православных школ. Есть частные учебные заведения, которые могут изучать дополнительные предметы.

В 2016-2024 гг. количество детей, учащихся вне школ, увеличилось в 10 раз. Это прежде всего семейное образование. Примерно так же выросло число учеников в частных школах. Ранее 61% родителей сообщили о таком факторе выбора частной школы, как качество образования. При этом треть опрошенных родителей сообщили о том, что реальные условия обучения оказались даже выше ожиданий.

