Суд арестовал уральца по делу об убийстве из обреза 25-летней давности

Житель Среднего Урала арестован по делу об убийстве 25-летней давности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым является житель Верхней Пышмы Александр Хохлов. Само преступление было совершено четверть века тому назад в Богдановиче.

По версии следствия, уралец выстрелил из обреза в грудь мужчины в присутствии его несовершеннолетней дочери. От полученного ранения тот скончался.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако недавно по подозрению был задержан Хохлов. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Богдановичский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил уральца под стражу. В СИЗО Александр Хохлов будет находиться до 17 апреля 2026 года.