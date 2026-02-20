В Екатеринбурге частный зоопарк с крокодилами признали небезопасным для животных и посетителей

Россельхознадзор выявил серьезные нарушения в частном зоопарке Екатеринбурга, где содержатся экзотические животные. В их числе крокодилы, аллигаторы, змеи, жабы, черепахи, вараны, агамы и лягушки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения касаются как содержания животных, так и безопасности посетителей. Помещения, предназначенные для содержания крокодилов и аллигаторов, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, загрязненность грозит ухудшению состояния животных, здоровья сотрудников и посетителей. Конструкции террариумов для содержания некоторых видов беспозвоночных животных не оснащены замками или задвижками, из-за чего они могут выбраться наружу или посетитель зоопарка, наоборот, может беспрепятственно проникнуть внутрь.

Руководству предприятия выдано предписание с требованием устранить выявленные недостатки в установленные сроки.