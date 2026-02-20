Переправа на остров Ольхон, где затонул автомобиль с туристами, закрыта

Переправа на Ольхон через озеро Байкал в Иркутской области, где затонул автомобиль с туристами, закрыта. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

"Напоминаю, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта. Выезд на лед опасен и категорически запрещен", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, переправа на пути к острову Ольхон была закрыта с начала февраля, однако по ней продолжали возить путешественников. Открыть ее собирались сначала 12 февраля, затем — 17. Однако оба раза этого не происходило из-за огромных трещин на льду.

Сегодня в районе мыса Хобой ушел под лед автомобиль с иностранными туристами. Кобзев со ссылкой на очевидцев сообщил, что один турист сумел выбраться. Остальные пассажиры и водитель, по предварительным данным, погибли.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Халатность".