Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ прогнозирует усиление позиций крупного бизнеса России в 2026 году

Крупный бизнес сегодня обеспечивает более 3/4 ВВП России. ВТБ ожидает укрепления роли крупного бизнеса в экономике России в 2026 году. По оценке банка, следующий год станет периодом комплексных вызовов: компании столкнутся не с отдельными факторами давления, а с их сочетанием — от сжатия маржинальности и высокой стоимости капитала до ускоряющейся технологической гонки и растущей потребности в инвестициях.

Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург».

«Крупный бизнес сегодня работает в условиях многослойной трансформации. Побеждают те компании, которые способны одновременно управлять операционной эффективностью, инвестировать в технологии и выстраивать новые международные связи. ВТБ оказывает поддержку своим клиентам в реализации каждой из этих возможностей — от стратегического консалтинга до создания индивидуальных решений для проведения расчетов с контрагентами в новых странах для российского экспорта», — сказал он.

Ключевым фактором успеха станет способность бизнеса управлять этим набором задач в режиме реального времени, оперативно адаптируя стратегии развития, инвестиционные программы и операционные процессы.

В ВТБ ожидают, что в 2026 году роль крупного бизнеса в экономике продолжит расти благодаря ряду структурных факторов. Во-первых, за счет реализации потенциала искусственного интеллекта и роботизации: крупнейшие игроки уже переходят от пилотных проектов к промышленному тиражированию решений. Эффективная интеграция ИИ и автоматизации в бизнес-процессы способна обеспечить компаниям преимущество на годы вперед. Во-вторых, локализация даст возможность выстроить новую цепочку поставок «под себя» и выйти на новые рынки. Кроме того, перестройка экспортных потоков еще не завершена: многие компании продолжают анализировать стратегии выхода в новые географии.

Теги: втб, крупный бизнес, локализация, новые технологии


