В Москве появится музей памяти жертв геноцида советского народа

В Москве появится первый национальный Музей памяти с экспозицией, посвященный жертвам геноцида советского народа.

В основу музея лягут архивные материалы проекта "Без срока давности", инициированного Поисковым движением России. Уже шесть лет инициатива помогает сохранять память о жертвах преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.

По плану, открытие состоится в 2026 г., сообщает мэрия Москвы. Любопытно, что о создании музея говорит и баннер, который отображается на главной странице столичного Музея ГУЛАГа.