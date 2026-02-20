Вокалист Shortparis умер на 35 году жизни

Вокалист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 35 лет - у него остановилось сердце после боксерской тренировки. Об этом рассказала Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что Комягин был очень талантливым и самобытным артистом, который искренне любил русскую культуру и не уехал из страны, даже когда ему запретили выступать.

Менеджер группы Марина Косухина подтвердила новость о смерти музыканта.

Николай родился в 1987 году в Новокузнецке, а в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. С 2012 года он был вокалистом Shortparis, вместе с музыкантами Александром Гальновым, Александром Иониным, Павлом Лесниковым и Данилой Холодковым. Группа играет в жанрах пост-панк и авангардный рок, их часто узнают по необычным аранжировкам.

В 2018 году Комягин снялся вместе с Shortparis в фильме Кирилла Серебренникова "Лето", где они исполнили кавер на песню "All the Young Dudes" Дэвида Боуи. Помимо музыки, Николай работал в образовательном центре при Музее искусства XX-XXI веков и читал лекции, а раньше преподавал МХК в школе.