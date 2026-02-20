"Буханка" с китайскими туристами ушла под лед на Байкале: погибли семеро

Семь человек, предварительно, погибли на Байкале, провалившись под лед, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, китайские туристы ехали на УАЗе "Буханке" на экскурсию к мысу "Три Брата". Всего в салоне было девять человек. Водитель и шестеро граждан КНР погибли.

Mash пишет, что водитель "Буханки" должен был высадить пассажиров, но решил рискнуть и попытался проскочить между льдинами на скорости. Однако автомобиль сначала забуксовал, а после ушел под воду.

Телеграм-канал отмечает, что до этого в Байкал провалились минимум две машины за два дня, но водители продолжают ездить через озеро.

28 января на Байкале, недалеко от острова Ольхон, перевернулся УАЗ "Буханка" с туристами. Погибла 75-летняя женщина, туристка из Китая. В СК сообщили, что водитель внедорожника, перевозивший туристов, не справился с управлением и допустил наезд на расщелину во льду, в результате чего автомобиль опрокинулся. Возбуждено уголовное дело. Мужчина, который находился за рулем автомобиля, никогда не имел водительских прав. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.