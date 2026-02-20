Саудовская авиакомпания Nesma Airlines заходит в екатеринбургское "Кольцово"

Авиакомпания из Саудовской Аравии Nesma Airlines начнет выполнять рейсы в "Кольцово". Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Новый перевозчик будет летать в рамках чартерной программы из Екатеринбурга в Хургаду, начиная с 5 марта и далее по четвергам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на авиалайнерах Airbus A-320.

Начиная с 7 марта на самолете Nesma Airlines - Airbus A-321 можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. После этого полеты осуществляются два раза в 10-11 дней - по вторникам и субботам.

Полетная программа рассчитана на весенне-летнюю навигацию. Туры уже доступны в турагентствах.

Напомним, что штаб-квартира Nesma Airlines находится в Каире. Компания работает с 2010 года и обслуживает регулярные внутренние рейсы в Саудовской Аравии и Египте, а также некоторые интернациональные направления.