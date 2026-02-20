Мэр Екатеринбурга поручил усилить контроль за УК из-за плохой уборки снега

Власти Екатеринбурга усилят контроль за управляющими компаниями из-за уборки снега. Такую задачу поставил глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на совещании в пятницу Орлов отметил, что много вопросов и нареканий остается по уборке дворовых территорий, поэтому необходимо усилить контроль за управляющими организациями. Мэр подчеркнул, что ежегодно городские власти дают возможность управляющим компаниям бесплатно вывозить снег на полигоны, но, тем не менее, УК этим предложением особо не пользуются.

Также на совещании было сказано о необходимости усилить контроль за своевременной очисткой от снега и наледи крыш многоквартирных домов. Ее должны проводить все те же управляющие организации или собственники зданий. Кроме этого, обсуждалась совместная работа с Госавтоинспекцией по борьбе с "подснежниками" и припаркованным грузовым транспортом, которые мешают качественно убирать снег.

В завершении глава Екатеринбурга напомнил, что зима еще не завершилась, поэтому необходимо не сбавлять темпов работ.

Напомним, накануне посетивший столицу Урала губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что делать, чтобы люди не гибли под снегом.