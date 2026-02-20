В ЕС думают, принимать ли Украину в обмен на Донбасс

В Европе чиновники и дипломаты думают над тем, соглашаться ли на предложение президента США Дональда Трампа принять Украину в ЕС в обмен на Донбасс, пишет немецкое издание Die Welt.

Читайте также: Люксембург призвал Зеленского не ставить ультиматумов о членстве в ЕС

Идея сделки - заставить Киев отказаться от Донбасса за счет осуществления "украинской мечты" - вступления в ЕС. И в Европе есть как сторонники, так и противники этого. Европейцы понимают, что Зеленский, скорее всего, согласится, но для Европы, помимо возможностей, это несет и риски, ведь ускоренное вступление в блок не предусмотрено, а Украина явно не готова. Сама дата - 2027 год - нереалистична. Нужно как минимум несколько лет.

Колеблясь в окончательном решении, которое, каким бы он ни было, будет иметь негативные последствия, европолитики предлагают вступление в ЕС "в рассрочку". То есть Украина становится членом ЕС, но не совсем полноценным, ей как бы дается "испытательный срок", а страна некоторое время имеет право голоса не по всем вопросам. Непонятны и обязательства по военной защите Украины. ЕС не хочет брать на себя обязательств воевать против России. В итоге Европу одолевают сомнения.

Зеленский ранее сказал, что вступление в ЕС ему нужно только полноценное и сразу, а не постепенно. Но на прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС пока не готов сказать, когда Украина вступит в ЕС.