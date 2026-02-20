Сергей Кравчук поздравил гимнасток с победой: Наши спортсменки, что Хабаровск является лидером в художественной гимнастике в ДФО

Победителем первенства Дальневосточного федерального округа, проходившего в Якутске, стали юные гимнасты - хабаровчанки. Костяк команды-победительницы составили воспитанницы муниципальной спортивной школы «Олимпия» столицы края.

Конкуренция на состязаниях была серьезной - 248 спортсменов из 9 регионов ДФО. Хабаровчанки завоевали золотые медали в командном зачете сразу в 2 категориях: среди кандидатов в мастера спорта и среди обладательниц первого спортивного разряда.

Победные баллы добыли хабаровчанки Виктория Ляскина, Ульяна Болдакова и Ульяна Аболдина, а также Стефания Павлова, Арина Медведева, Наталья Лесная и София Филатова. В личном многоборье серебряными призерами стали Виктория Ляскина и Стефания Павлова. Также серебро в групповых упражнениях завоевала хабаровская команда «Отрада».

«Наши спортсменки в очередной раз доказали, что Хабаровск является лидером в художественной гимнастике на Дальнем Востоке. Выиграть общекомандное золото с таким серьезным преимуществом — это результат колоссального труда самих спортсменок и их наставников. Особенно символично, что такие победы приходят в 2026 году, объявленном губернатором региона Дмитрием Викторовичем Демешиным Годом спорта. Мы гордимся воспитанницами нашей школы «Олимпия» и будем и дальше поддерживать таланты, которые прославляют Хабаровск на российском уровне», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Председатель федерации художественной гимнастики края и директор СШ «Олимпия» Ольга Борзова отметила, что уровень мастерства соперниц за последний год значительно вырос, однако хабаровские юные гимнастки сумели превзойти всех, продемонстрировав технически сложные и эмоциональные программы.

По итогам соревнований три хабаровские гимнастки вошли в сборную ДФО и представят город и регион на первенстве России. Стефания Павлова в апреле отправится в Санкт-Петербург, а Виктория Ляскина и Ульяна Болдакова в конце марта поборются за награды в Казани.