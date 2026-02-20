Главе кубанского департамента по делам казачества вменили злоупотребление полномочиями

В Краснодарском крае задержан руководитель регионального департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодёжью Александр Тарарыкин.

Он якобы склонял сотрудников Кубанского войскового казачьего общества "к заключению с юрлицами ("Кубань-24", "Кубанские новости") договоров на 15 млн руб." Речь в них шла об "услугах на заведомо невыгодных условиях" за счёт средств госпрограммы "Казачество Кубани".

Для давления на собеседников Тарарыкин якобы привлёк вице-губернатора края Александра Агибалова, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Кубани.