У екатеринбурженки перестали работать почки после пластической операции

В Екатеринбурге спасли местную жительницу, чьи почки отказали из-за последствий недавней пластической операции. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе областного минздрава.

В ЦГКБ №24 доставили 48-летнюю женщину. Из-за отказавших почек у нее прекратилось мочеиспускание, а артериальное давление упало до критических значений. Как оказалось, пациентка сделала себе пластическую операцию, однако на амбулаторном лечении стала испытывать сильные боли. Чтобы заглушить дискомфорт, она бесконтрольно принимала нестероидные противовоспалительные препараты, обладающие нефротоксичным действием, что отразилось на почках.

Команда анестезиологов-реаниматологов провела интенсивную терапию и почти неделю следила за состоянием пациентки. Только на шестые сутки ее состояние стабилизировалось, а через 16 дней функция почек была полностью восстановлена.

"Мы призываем всех: если вы проходите восстановление после операции, любой приём безрецептурных лекарств должен быть согласован с лечащим врачом. Самолечение опасно для жизни", — подчеркнул заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ЦГКБ №24 Николай Шадрин.