Правопреемник Эпштейна выплатит $35 млн оставшимся жертвам финансиста

Правопреемник Джеффри Эпштейна - наследственный фонд и два его исполнителя Даррен Индайк и Ричард Кан - выплатят до $35 млн компенсации жертвам финансиста.

Иски были поданы почти 40 женщинами, заявившим о многолетнем сексуальном насилии со стороны Эпштейна.

Наследники финансиста ранее выплатили $121 млн компенсации 136 истцам, а затем - еще $48 млн 59-и жертвам, передает ТАСС.

Дело Эпштейна расследуется с середины нулевых, но по-настоящему серьезным оно стало лишь в 2019-м, когда бизнесмена арестовали, ему предъявили ряд обвинений, в том числе его обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. В том же году Эпштейна нашли повешенным в камере следственного изолятора при странных обстоятельствах.

Недавно Министерство юстиции США передало в Конгресс список "политически значимых лиц", фигурирующих в так называемых файлах Эпштейна – материалах уголовного дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Ведомство продолжает публиковать новые порции документов, в которых появляются все новые и новые имена знаменитостей из мира политики и шоу-бизнеса. Сообщается, что в списке 305 имен.