На Урале главврача больницы оштрафовали после проверки прокуратуры

На Среднем Урале после прокурорской проверки оштрафован главный врач городской больницы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, поводом для этого стало нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений. Как было установлено, житель Серова подал письменное обращение в Серовскую городскую больницу по вопросу отказа от исследования его близкого родственника. Однако ответ заявителю так и не был направлен.

По итогам проверки Серовская городская прокуратура возбудила дело об административном нарушении против главврача учреждения здравоохранения. Руководитель больницы оштрафован на 5 тысяч рублей.

