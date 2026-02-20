В Ставрополе предотвращён подрыв филиала фонда "Защитники Отечества"

На Ставрополье предотвращён теракт. Речь идёт о попытке завербованного во время общения в Telegram члена одной из запрещённых в РФ украинских террористических организаций совершить преступление во время празднования Дня защитника Отечества.

Предполагаемый подрывник планировал теракт в административном здании ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и расположенном рядом с ним "Сквером памяти погибшим при исполнении воинского долга". Получив от кураторов инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), он купил комплектующие к нему и упаковал их в тайник.

19 февраля он начал подготовку к теракту и был убит во время задержания. Возбуждено уголовное дело, сообщает центр общественных связей ФСБ России.