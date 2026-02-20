Каллас выкатила ультиматум России по Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас распространила среди стран - членов ЕС документ с требованиями к России по Украине. Выдержки опубликованы в западных СМИ.

В документе говорится, что мир может быть достигнут только при участии ЕС в переговорах, а также при учете интересов ЕС. А они состоят не просто в ослаблении России, а фактически в капитуляции. Россия должна вывести свою армию со своей же территории и отдать ее Украине, выплатить украинскому режиму "репарации" и провести "демократизацию" страны. Кроме того, Каллас хочет, чтобы Россия вывела своих военных из всех других стран: Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Армении и непризнанного Приднестровья.

Помимо всего этого, Каллас требует, чтобы в России признали верховенство международного права над российским, освободили тех, кого назовут в Европе, пустили во власть иностранных агентов и т.д. Фактически она требует от России вернуться в состояние 90-х.

На прошлой неделе Каллас заявила, что готовит список требований к России. Документ будет обсуждаться 23 февраля в Брюсселе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что "полномочия госпожи Каи Каллас не являются золотым веком дипломатии для Европейского континента". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ультиматум Каллас на самом деле преследует одну цель - любой ценой не допустить мирного урегулирования.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал Каллас "опасной и токсичной" и сравнил ее с коброй, сбежавшей из мешка факира. Его коллега Дмитрий Белик назвал ультиматум "воем на луну" от злости и бессилия.

Сенатор РФ Алексей Пушков уверен, что если бы политикам присуждали "Золотую малину" за политическую бездарность, то главным претендентом на такую премию точно стала бы Каллас - как по совокупности, так и лишь за список требований к России.

"Список Каллас никого не интересует, ибо это прошлогодний снег, над ней снова смеются, а она даже не понимает, что окончательно похоронила даже самые призрачные надежды европейцев присоединиться к переговорам. Потому как кому нужны переговорщики, которые стоят на позициях 4-летней давности и не желают с них сдвигаться ? Так Европа еще раз подтвердила, что за столом переговоров по Украине ей делать нечего. Список Каллас сработал, как для нее привычно: с обратным эффектом", - подытожил Пушков.

Как пишет EUobserver, в ЕС тоже скептически относятся к требованиям Каллас, понимая бесперспективность этой затеи.