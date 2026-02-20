Сергей Кравчук сообщил о проведении во время масленичных гуляний в Хабаровске масштабных акций в поддержку бойцов СВО

20 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил о проведении во время масленичных гуляний в Хабаровске масштабных акций в поддержку бойцов СВО

В Хабаровске пройдет благотворительная акция «Победа в руках каждого из нас», в которой сможет принять участие каждый житель города, чтобы внести свой вклад в поддержку бойцов СВО.

На всех городских площадках празднования администрация города организует пункты приема гуманитарной помощи. Можно будет принести предметы личной гигиены, новое белье, продукты питания с длительным сроком хранения, мясные и овощные консервы, сухое печенье и конфеты. При этом скоропортящиеся продукты приносить не стоит. Также в местах городских гуляний будут размещены специальные QR-коды, с помощью которых можно будет через мобильное приложение банка поддержать защитников страны.

Нашивка "За Россию"(2024)|Фото: Накануне.RU

Осуществлять организацию сбора гуманитарной помощи будут городские волонтеры. Собранная в рамках акции гуманитарная помощь затем будет оперативно направлена на передовую для поддержки воинов из Хабаровского края.

«Сегодня, когда наши земляки мужественно выполняют свой долг, Хабаровск остается для них надежным тылом. Я призываю каждого не оставаться в стороне, ведь сегодня даже самая малая помощь — это реальный вклад в нашу общую будущую победу. Пусть наши бойцы знают: город помнит о них, ценит их подвиг и ждет домой с победой», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2026)|Фото: t.me/kravchuk_official

В мэрии Хабаровска сообщили, что праздничные и благотворительные мероприятия пройдут в предстоящие выходные и праздничные дни во всем городе в различное время.

(2026)|Фото: khv27.ru

Так, в Индустриальном районе гулянья начнутся в 12.00 на базе отдыха «Дельфин». В Железнодорожном районе - с 12.00 до 14:00 в сквере у Дома культуры поселка имени Горького. Днем с 13.00 до 15.00, тематические площадки будут работать на территории нижнего городского пруда в Центральном районе, перед Домом культуры Хабаровского НПЗ в Кировском районе, а также на площади перед киноразвлекательным комплексом «Хабаровск» в Краснофлотском районе.

Теги: сергей кравчук, гуманитарная помощь, праздничнеы гуляния, мэрия хабаровска


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети