Сергей Кравчук сообщил о проведении во время масленичных гуляний в Хабаровске масштабных акций в поддержку бойцов СВО

В Хабаровске пройдет благотворительная акция «Победа в руках каждого из нас», в которой сможет принять участие каждый житель города, чтобы внести свой вклад в поддержку бойцов СВО.

На всех городских площадках празднования администрация города организует пункты приема гуманитарной помощи. Можно будет принести предметы личной гигиены, новое белье, продукты питания с длительным сроком хранения, мясные и овощные консервы, сухое печенье и конфеты. При этом скоропортящиеся продукты приносить не стоит. Также в местах городских гуляний будут размещены специальные QR-коды, с помощью которых можно будет через мобильное приложение банка поддержать защитников страны.

Осуществлять организацию сбора гуманитарной помощи будут городские волонтеры. Собранная в рамках акции гуманитарная помощь затем будет оперативно направлена на передовую для поддержки воинов из Хабаровского края.

«Сегодня, когда наши земляки мужественно выполняют свой долг, Хабаровск остается для них надежным тылом. Я призываю каждого не оставаться в стороне, ведь сегодня даже самая малая помощь — это реальный вклад в нашу общую будущую победу. Пусть наши бойцы знают: город помнит о них, ценит их подвиг и ждет домой с победой», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В мэрии Хабаровска сообщили, что праздничные и благотворительные мероприятия пройдут в предстоящие выходные и праздничные дни во всем городе в различное время.

Так, в Индустриальном районе гулянья начнутся в 12.00 на базе отдыха «Дельфин». В Железнодорожном районе - с 12.00 до 14:00 в сквере у Дома культуры поселка имени Горького. Днем с 13.00 до 15.00, тематические площадки будут работать на территории нижнего городского пруда в Центральном районе, перед Домом культуры Хабаровского НПЗ в Кировском районе, а также на площади перед киноразвлекательным комплексом «Хабаровск» в Краснофлотском районе.