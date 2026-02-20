Российские фигуристы остались без медалей на Олимпиаде впервые с 1960 года

На Олимпийских играх в Италии российские фигуристы впервые за 66 лет завершили турнир без единой награды, сообщает "КП-Спорт".

В составе сборной были только два участника: Аделия Петросян выступала в женском одиночном катании и после падения с четверного тулупа заняла шестое место, показав результат 214,53 балла. В соревнованиях среди мужчин Петр Гуменник также стал шестым, набрав 271,21 балла.

В этом сезоне российская команда отправилась на Олимпиаду в усеченном составе: из-за действующих ограничений спортсмены не смогли бороться за медали в командных соревнованиях, парном катании и танцах на льду, что значительно уменьшило шансы на успех.

До этого момента отечественные фигуристы, в том числе выступавшие в нейтральном статусе, неизменно привозили с Олимпийских игр медали с 1960 года, в сумме пополнив копилку 17 золотыми, 14 серебряными и 5 бронзовыми наградами. В этом году впечатляющая серия прервалась.

Ранее сообщалось, что на зимнюю Олимпиаду в Италии отправились 13 российских спортсменов, которых представили как нейтральных атлетов. В состав команды вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.