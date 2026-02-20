В Татарстане произошло уже 12 попыток детских суицидов, министр призвал родителей к бдительности

В Татарстане с начала года было уже 12 попыток детских суицидов, и 5 из них "законченные". Такие тревожные данные привел министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на республиканском онлайн-совещании с учителями и родителями.

Проблема обострилась в связи со все более частыми нападениями подростков на школы, что свидетельствует об их тяжелом психологическом состоянии. И если прежде такие совещания проводились в конце каждой четверти, то теперь будут ежемесячно, ибо проблем очень много, признала замглавы минобрнауки региона Алсу Асадуллина. Власти хотят передать родителям то, что их "очень тревожит".

В регионе принято решение выделять больше средств на охрану школ, но это мало что даст, если не заниматься проблемой комплексно, признают власти. Особую опасность представляет погружение детей в виртуальный мир, прежде всего в соцсети. Хадиуллин призвал родителей следить за тем, сколько времени ребенок сидит в интернете, в соцсетях, с кем общается, чем интересуется. Родители должны интересоваться внутренним миром своих детей, знать их, потому что мы живем "в опасное время". Не может быть такого, чтобы у ребенка внешне было все благополучно, а потом случается трагедия. Значит, родители что-то упустили в поведении ребенка, не заметили вовремя, не вмешались, наставлял родителей министр.

Он подчеркнул, что безопасность детей — это совместная задача школы и семьи. Потому что она связана с взаимоотношениями внутри семьи. Так, в случае с недавним нападением подростка в Нижнекамском лицее №37 родители просто "самоотстранились" от воспитания, сказал ранее глава региона Рустам Минниханов. Происходят очень тревожные явления. Например, в Набережных Челнах 20%-й рост числа преступлений среди несовершеннолетних, среди подростков популярна криминальная субкультура, проявления экстремизма, наркотики.

Следствием душевного неблагополучия подростков и причиной дальнейших проблем является употребление ими разных медицинских препаратов. Больше половины попыток детских суицидов в этом году произошло от их бесконтрольного употребления. Как заявила медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы Людмила Невоструева, у значительного числа детей на руках есть рецепты от психиатров на тяжелые лекарственные средства, у многих тяжелейшая депрессия. А ведь до этого можно не доводить, если вовремя принимать меры.

Признаками надвигающейся или уже начавшейся депрессии является то, что ребенок ни с кем не общается, скрытен, равнодушен ко всему, придумывает себе разные болезни, а то и думает о смерти. Родители часто боятся обращаться к психиатру, начинают самолечение, от чего делают еще хуже. Потом боятся прекратить, чтобы у подростка не началась ломка, как у наркомана. Она призвала доверять врачам.

В конце совещания Хадиуллин призвал родителей обратить внимание на отсутствие у детей живого общения из-за соцсетей. В том числе и прежде всего общения детей с родителями.

"Нам не хватает общения. Нам, родителям, не хватает любви к своим детям. Из-за отсутствия такой любви, братства, дружбы мы получаем такой результат — мы страдаем", — сказал министр.

По данным МВД, всего в России в 2024 году произошло 735 суицидов среди несовершеннолетних, а попыток совершается до 4 тыс. ежегодно. Минздрав даже впервые представил рекомендации по выявлению суицидального поведения несовершеннолетних.