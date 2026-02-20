Из аэропортов Екатеринбурга и Челябинска задерживаются рейсы в Сочи

В пятницу, 20 февраля, из аэропортов Екатеринбурга и Челябинска оказались задержаны рейсы в Сочи. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, рейс FV-6122 авиакомпании "Россия" из Екатеринбурга в Сочи должен был отправиться сегодня в 6 часов 5 минут. Однако теперь планируемое время вылета – 15 часов 35 минут.

По данным ведомства, прибывших в аэропорт Кольцово пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием. 18 человек размещены в местной гостинице "Атлантик".

Кроме этого, оказался задержан рейс №324 авиакомпании "Победа" из Челябинска в Сочи. Время отправки по расписанию составляло 5 часов 35 минут. Новое планируемое время вылета – 14 часов 25 минут.

Причины обоих задержек в транспортной прокуратуре не уточнили. В ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров.