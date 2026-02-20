При пожаре в частном доме в Асбесте погибла женщина

В Асбесте при пожаре в частном доме погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание произошло в доме на улице Горняков. При тушении огнеборцы обнаружили женщину без признаков жизни. От огня также пострадал мужчина, которого госпитализировали с места происшествия.

Пламя успело распространиться на дом и дворовые постройки, площадь пожара составила 200 кв.м. Возгорание удалось ликвидировать за 129 минут силами 13 огнеборцев и четырьмя единицами техники.

Из-за чего произошло возгорание только предстоит выяснить. Известно лишь то, что в доме не был установлен пожарный извещатель.