20 Февраля 2026
Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Общество Свердловская область В России Нижегородская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге суд заставил аннулировать запись о рождении несуществующего ребенка

В Екатеринбурге суд обязал ЗАГС аннулировать свидетельство о рождении ребенка, которого никогда не существовало. Подробности этой истории Накануне.RU сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
В июне 2025 года Борский городской суд Нижегородской области признал Дарью Богомолову виновной в мошенничестве при получении выплат. Как было установлено, неизвестный мужчина обратился в столичный отдел ЗАГС. Он предоставил необходимый пакет документов и ложные сведения о том, что Богомолова родила дома живого мальчика в его присутствии. Ребенка зарегистрировали как "Илью Семеновича Богомолова" и выдали свидетельство о рождении.

Получив все документы, "мать" обратилась за мерами господдержки в ПФР по Нижегородской области. В итоге с мая 2021 по июнь 2023 года она незаконно получила выплаты на сумму более 68 тысяч рублей. За это суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.

Однако, несмотря на состоявшийся приговор, запись о рождении несуществующего ребенка так и не аннулировали. Поскольку Богомолова переехала в Екатеринбург, иск в суд подали по месту ее проживания. Прокуратура требовала признать отсутствующим факт рождения "Ильи Семеновича Богомолова" и аннулировать запись. Чкаловский районный суд уральской столицы иск удовлетворил.

Напомним, в прошлом году супружеская пара из Екатеринбурга получила более 900 тысяч рублей в виде пособия на ребенка, которого не существует.

