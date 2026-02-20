Состоялось первое в 2026 году заседание Астраханской городской Думы

Первое в 2026 году заседание Астраханской городской Думы состоялось накануне в Большом зале администрации города.

Перед его проведением депутатским корпусом была проведена работа в профильных комитетах, детально прорабатывались все вопросы, вынесенные в повестку, сообщил в своем телеграмм-канале председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Так, члены комитета по бюджету, финансам и налогам рассмотрели предложения администрации города о корректировке муниципальной программы «Управление муниципальными финансами». Изменения приведены в соответствие с параметрами городского бюджета на 2026 год.

В рамках заседаний комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции проведена работа по приведению нормативных правовых актов города в соответствие с обновленными федеральными требованиями. Также депутаты утвердили новый состав Молодёжного парламента, одобрили решения по дополнению состава комиссии по присвоению звания «Почётный ветеран города Астрахани» депутатами VIII созыва.

"Итогом дня стало пленарное заседание Городской Думы, на котором все вопросы, одобренные профильными комитетами, получили единогласное утверждение депутатского корпуса", - отметил Игорь Седов.