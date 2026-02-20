В Забайкалье осудили подростков за поджог леса по заданию украинского куратора

Во втором Восточном окружном военном суде Забайкалья двух шестнадцатилетних подростков осудили за серию поджогов леса, которые они устроили по заданию человека, действовавшего в интересах Украины. Об этом сообщили "Lenta.ru" в пресс-службе суда.

Суд признал несовершеннолетних виновными по статье о терроризме. Первый осужденный получил семь лет лишения свободы, второй - шесть с половиной, оба будут находиться в воспитательной колонии. Прокуратура настаивала на сроках от восьми с половиной до девяти лет.

Как установил суд, летом 2025 года подростки четырежды поджигали лес в районе Атамановки, выполняя задание куратора и рассчитывая получить за это сто тысяч рублей. Суммарный ущерб от их действий составил более 322 млн рублей.

Отметим, что россиян могут оштрафовать за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании чучела на Масленицу. За это гражданам грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а работникам организаций - от 20 до 30 тысяч рублей.