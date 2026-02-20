Shot: Неопознанный самолет из США пересек границу России

Неизвестный лайнер из США вошел в воздушное пространство России утром 20 февраля.

Номер самолета и его принадлежность не отображаются на сервисе FlightRadar. Кто именно находится на борту, неизвестно, сообщает SHOT.

Telegram-канал пишет, что воздушное судно вылетело с авиабазы ВВС США Эндрюс, пролетело над Гренландией, Норвегией и Финляндией. Затем самолет пересек границу и оказался над Мурманской областью.

О том, что кто-либо из американских официальных лиц должен посетить Россию, официально не сообщалось.