Shot: Неопознанный самолет из США пересек границу России
Неизвестный лайнер из США вошел в воздушное пространство России утром 20 февраля.
Номер самолета и его принадлежность не отображаются на сервисе FlightRadar. Кто именно находится на борту, неизвестно, сообщает SHOT.
Telegram-канал пишет, что воздушное судно вылетело с авиабазы ВВС США Эндрюс, пролетело над Гренландией, Норвегией и Финляндией. Затем самолет пересек границу и оказался над Мурманской областью.
О том, что кто-либо из американских официальных лиц должен посетить Россию, официально не сообщалось.