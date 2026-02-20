В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о гибели рабочих при обрушении кровли в колонии

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор Александру Шубину, которого признал виновным в трагедии, произошедшей в исправительной колонии №5 в 2023 году. В тот день обрушилась крыша цеха, на которой трудились четверо работников, двое из которых погибли.

По версии следствия, в мае 2022 года Шубин, в качестве учредителя и гендиректора ООО "Новый Мир", по результатам торгов заключил с ФКУ "Исправительная колония № 5 ГУФСИН России по Свердловской области" госконтракт на ремонт кровли здания цеха № 2 "Прессовый". С июня по июль 2023 года осужденный привлек к работам четверых мужчин, не обладавших специальными навыками.

"Без получения достаточных сведений о техническом состоянии конструкций цеха № 2 «Прессовый» осужденный систематически нарушал технологию выполнения и правила безопасности при ведении строительных работ, несмотря на то, что, являясь руководителем организации, обязан был организовать их неукоснительное соблюдение", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Из-за этого 20 июля 2023 года решетчатый блок покрытия кровли потерял несущую способность и произошло обрушение кровли цеха. Трое работников упали с высоты 12 метров. Двое из них погибли, один получил травмы, оцененные экспертами как повлекшие тяжкий вред здоровью. Кроме того, пенитенциарному учреждению причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

Свою вину Шубин в суде так и не признал. Суд же назначил ему наказание в виде 3,5 лет принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с выполнением организационно- распорядительных функций при производстве строительных и ремонтых работ, на срок два года.

Помимо этого, с осужденного взыскали в пользу погибших и пострадавшего компенсацию морального вреда.