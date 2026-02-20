В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о гибели рабочих при обрушении кровли в колонии

20 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о гибели рабочих при обрушении кровли в колонии

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор Александру Шубину, которого признал виновным в трагедии, произошедшей в исправительной колонии №5 в 2023 году. В тот день обрушилась крыша цеха, на которой трудились четверо работников, двое из которых погибли.

По версии следствия, в мае 2022 года Шубин, в качестве учредителя и гендиректора ООО "Новый Мир", по результатам торгов заключил с ФКУ "Исправительная колония № 5 ГУФСИН России по Свердловской области" госконтракт на ремонт кровли здания цеха № 2 "Прессовый". С июня по июль 2023 года осужденный привлек к работам четверых мужчин, не обладавших специальными навыками.

"Без получения достаточных сведений о техническом состоянии конструкций цеха № 2 «Прессовый» осужденный систематически нарушал технологию выполнения и правила безопасности при ведении строительных работ, несмотря на то, что, являясь руководителем организации, обязан был организовать их неукоснительное соблюдение", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Из-за этого 20 июля 2023 года решетчатый блок покрытия кровли потерял несущую способность и произошло обрушение кровли цеха. Трое работников упали с высоты 12 метров. Двое из них погибли, один получил травмы, оцененные экспертами как повлекшие тяжкий вред здоровью. Кроме того, пенитенциарному учреждению причинен ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

Свою вину Шубин в суде так и не признал. Суд же назначил ему наказание в виде 3,5 лет принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с выполнением организационно- распорядительных функций при производстве строительных и ремонтых работ, на срок два года.

Помимо этого, с осужденного взыскали в пользу погибших и пострадавшего компенсацию морального вреда.

Теги: Нижний Тагил, кровля, исправительная колония, обрушение, рабочие, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.07.2023 08:42 Мск Второй погибший. Под завалами цеха колонии в Нижнем Тагиле нашли тело рабочего
Ранее 21.07.2023 07:55 Мск В МВД, прокуратуре и ГУФСИН раскрыли подробности обрушения в уральской колонии
Ранее 20.07.2023 20:29 Мск В нижнетагильской колонии обвалилась крыша. Один рабочий погиб, второго ищут под завалами

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети