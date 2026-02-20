Трамп: Обама, говоря об инопланетянах, раскрыл секрет

Президент США Дональд Трамп высказался о поведении своего предшественника на посту главы государства. Речь шла о Бараке Обаме.

Обама раскрыл секретную информацию, когда утверждал на днях, что инопланетяне существуют, отметил Трамп. Политик не стал уточнять, означает ли это, что он подтверждает достоверность выводов о существовании внеземных цивилизаций.

Обама в интервью 14 февраля утверждал, что инопланетяне существуют. Бывший руководитель США отметил, что "они реальны, но он их не видел", пишет ТАСС.