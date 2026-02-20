В Амурской области ведутся поиски вертолета Robinson

Вертолет Robinson пропал в Амурской области. По предварительным данным, на борту находились четыре человека, сообщает региональный главк МЧС.

При этом в областном правительстве утверждают, что на борту было три человека — пилот и два пассажира.

Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка Ромненского округа и пропал.

Из Благовещенска к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка МЧС.

В январе в Пермском крае разбился вертолет Robison R44, в результате крушения погибли пермский миллионер, учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.