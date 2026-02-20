Свердловские автоинспекторы перейдут на усиленный режим в праздничные выходные

Свердловские автоинспекторы переходят на усиленный режим работы в связи с предстоящими праздничными выходными.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, уже сегодня в регионе стартует профилактический рейд "Безопасная дорога", который продлится до 24 февраля. На время рейда наряды ДПС приблизят к местам концентрации аварий, массовым парковкам, выездам из населенных пунктов, а также к торговым центрам, кафе и развлекательным заведениям.

Экипажи скрытого контроля будут работать на участках, где наиболее часто фиксируют нарушения. Автоинспекторы будут останавливать машины для проверки на популярных туристических маршрутах и загородных трассах.

Особое внимание будет уделено пресечению нетрезвого вождения. По статистике, именно в праздничные дни увеличивается число ДТП с участием пьяных водителей.

"Если вы видите, что машиной управляет человек с признаками опьянения, либо создает угрозу безопасности дорожного движения, сообщите об этом по телефонам 102 или 112", - призывают уральцев в Госавтоинспекции.