В крупнейшем тепличном хозяйстве Камызякского района спикеру Астраханской областной Думы рассказали о перспективах на урожай томатов

В рамках рабочей поездки в Камызякский район председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов посетил тепличное хозяйство фермера Наила Бахшиева. Это крупнейшее в сфере АПК района предприятие работает с 2012 года. На сегодняшний день площадь действующих теплиц составляет 5 га.

Фермер рассказал спикеру об особенностях начала рассадного сезона, показал площади, засеянные растениями. Высажено уже более 100 тысяч саженцев ценных розовых томатов сортов «Пинк-хит» и «Пинк-чемпион». Первый урожай здесь ожидают уже в мае. Каждый помидор данных сортов весит в среднем 350 граммов. Сейчас сотрудники ухаживают за рассадными плантациями.

Предпринимать рассказал Игорю Мартынову о прошлогоднем эксперименте с выращиванием именно местных сортов томатов. Игорь Мартынов идею поддержал и порекомендовал всерьез заняться выращиванием именно местных сортов: вкусных и доступных населению.

«Если торгуете здесь, то можно и наши сорта выращивать, не гибриды для Москвы или Санкт-Петербурга. У них и цена другая будет. Затраты одни и те же, но надо выращивать наши, «салатные» сорта. Гибриды красивые и розовые, но наши-то вкуснее», - указал Игорь Мартынов.

По словам фермера, хозяйство сохраняет верность традиционной агротехнике. Здесь делают ставку на натуральный грунт. Семена посеяли в декабре, в марте рассаду пересадят в грунт, уже в апреле плоды начнут созревать.

На вопрос спикера Облдумы о точках сбыта, Наил Бахшиев заверил, что продукция предприятия хорошо знакома в Астраханской области. Томаты поставляются как в муниципалитеты, так и за пределы региона. Ведутся переговоры с федеральными торговыми сетями. Сейчас хозяйство также планирует принять участие в конкурсе на получение гранта «Семейная ферма».

В тепличном хозяйстве трудятся 8 сотрудников,, с началом сезона сбора урожая штат вырастет до 30 человек. Дефицита кадров нет., по словам фермера, местные жители с большим желанием трудятся в теплицах.





Завершая рабочий визит в тепличное хозяйство, Игорь Мартынов пожелал удачи в труде и выразил благодарность за активное участие в развитии сельского хозяйства в регионе.