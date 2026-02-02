В мэрии Тюмени обсудили борьбу с новыми формами экстремизма

Мэр Тюмени Максим Афанасьев провёл очередное заседание межведомственной комиссии города по противодействию экстремизму.

Темами разговора стали актуальные вопросы, направленные на обеспечение безопасности и гармонизацию межэтнических и межрелигиозных отношений в нашем обществе. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение профилактики экстремизма и терроризма в спортивных клубах, специализирующихся на боевых искусствах.

"В Тюмени сложилась положительная практика, когда спортивные федерации активно участвуют в общегородских мероприятиях. Наши спортсмены регулярно принимают участие в массовых и патриотических акциях. Такая деятельность является важным элементом воспитания молодёжи и профилактики противоправных поступков", - сказал Афанасьев.

Обсудили собравшиеся также новые формы экстремизма, особенно в свете проведения специальной военной операции. Специалисты отмечают тревожную тенденцию: рост агрессивности, активное использование интернет-технологий для распространения дезинформации и фейковых новостей.

"В этих условиях особенно важно развивать навыки медиаграмотности, позволяющие критически воспринимать получаемую информацию и противостоять манипуляциям. Педагоги играют здесь ключевую роль, доступно объясняя ученикам важность правильного восприятия информации и на конкретных примерах рассказывая о личной ответственности за противоправные действия. Данные темы регулярно обсуждаются и на родительских собраниях. Профилактические материалы распространяются через крупные торговые центры, кинотеатры, общественный транспорт, социальные сети и мессенджеры", - приводит пресс-служба мэрии слова Афанасьева.