02 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Гендиректора верхнепышминской фирмы оштрафовали на полмиллиона за подкуп

Свердловский областной суд поставил точку в деле гендиректора ООО "УЗК-Инвест" (Верхняя Пышма) Сергея Масольда, признав виновным в подкупе менеджера мукомольного завода.

Суд установил, что с февраля по декабрь 2023 года Масольд систематически переводил деньги начальнику отдела закупа зерна в АО "Пермский мукомольный завод". Взамен менеджер информировала компанию о коммерческих предложениях других поставщиков, включала ООО "УЗК-Инвест" в список предложений, утверждаемых руководством и содействовала заключению дополнительных соглашений на поставку сырья. За весь период сумма незаконного вознаграждения составила 481,5 тыс. рублей, а сами средства переводились на карточку родственница менеджера.

В результате этих действий предприятие закупало зерно по завышенным ценам и понесло убытки.

Масольд свою вину не признал, заявив, что переводил деньги по дружбе, в качестве подарков или помощи. С заводом же, по его словам, он работал на общих основаниях, а на свидетелей давили. Однако предоставленные обвинением доказательства говорили об обратном.

В мае прошлого года Верхнепышминский городской суд признал Сергея Масольда виновным по п. "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп в крупном размере" и назначила штраф в размере 550 тыс. рублей.

Иск АО "Пермский мукомольный завод" о возмещении причиненного вреда суд выделил в отдельное производство для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.

Прокуратура и адвокаты осужденного обжаловали приговор, обратившись с жалобой в Свердловский областной суд, но и там не нашли поддержки. Судья лишь внес коррективы в судебный акт, которые не сказались ни на квалификации, ни на наказании, назначенном осужденному.

Теги: Верхняя Пышма, гендиректор, суд подкуп, штраф


