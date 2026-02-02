02 Февраля 2026
В России Уральский ФО
Политика
Фото: duma.tyumen-city.ru

Эффективность уборки снега в областном центре оценили депутаты Тюменской городской Думы

Депутаты городской Думы Тюмени вместе со специалистами администрации города провели осмотр участка улицы 50 лет Октября от улице Пермякова до улицы Монтажников, дворовую территорию по улице Севастопольская, 31, а также снежный полигон в районе проезда «Воронинские горки».

В ходе рабочего выезда оценка эффективности работы городских служба была положительной.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

В областном центре ежедневно на линии выходят от 600 до 700 единиц спецтехники, в период сильных снегопадов количество машин увеличивают до 800. В Тюмени в работах по уборке улиц и проездов задействованы 597 сотрудников. За прошедший период вывезено 1,7 млн кубометров снега, что в два раза превышает аналогичные показатели прошлого зимнего сезона.

"В адрес Тюменской городской Думы поступали вопросы граждан по поводу уборки снега на дорогах и во дворах, поэтому организовали выездное мероприятие, — прокомментировала председатель представительного органа местного самоуправления Светлана Иванова. — Работа наших коммунальных служб впечатляет своими масштабами. Важно сохранить этот темп. Будем продолжать поддерживать диалог с представителями коммунальных служб и жителями".

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Отдельное внимание в ходе рабочего выезда депутаты городской Думы Тюмени уделили применению современных антигололедных реагентов, повышающих безопасность пешеходов и водителей в холодное время года.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Я ежегодно лично контролирую состояние тротуаров и очистку крыш многоэтажных домов от льда и снега. Благодарю работников коммунальных служб за выполненную работу. Вместе с тем призываю жителей сообщать о неубранных местах и опасных сосульках: указывайте точный адрес и, по возможности, прикрепляйте фотографии через приёмную депутата или официальные ресурсы администрации, чтобы мы могли оперативно реагировать на обращения", — отметил депутат Руслан Сабиров.

