СМИ: Зеленский сорвал переговоры в Абу-Даби ультиматумом по территориям

На переговорах в Абу-Даби обсуждение вопроса территориальных уступок оказалось невозможным из-за позиции Владимира Зеленского, сообщает Junge Welt.

По информации издания, в ходе второй раунда переговоров в ОАЭ представители Украины и России должны были обсудить вопрос территорий. Однако Зеленский заявил, что окончательные решения по таким темам могут приниматься исключительно им и российским президентом, а не техническими делегациями.

Такая установка фактически превратила переговоры в формальный обмен мнениями, не приносящий ощутимых результатов, пишет "МК" со ссылкой на издание.

Ранее Зеленский сообщил, что следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля. По его словам, Киев готов к "предметному разговору" и заинтересован в том, чтобы результат приблизил к "реальному и достойному окончанию" конфликта. Изначально предполагалось, что новый раунд состоится 1 февраля.