Медведев: Страны, помогающие воевать с Россией, – её враги

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о странах, помогающих воевать с Россией.

"Вот те, кто помогает воевать с нами, будь то оружие, разведданные, те или иные цели, которые там вводят, допустим, в блоки памяти ракет и других средств поражения, выступают как враги", - ответил Медведев на вопрос ТАСС, кто является врагом России.

Политик считает, что нельзя откреститься от участия в борьбе против России, сказав, что "мы просто поставили оружие и всё".