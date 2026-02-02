ГК "КОРТРОС" — лидер по объему реализации жилья в Екатеринбурге

Группа компаний "КОРТРОС" заняла первое место в ТОП-5 застройщиков Екатеринбурга по объему реализации первичного жилья за 2025 год. Согласно данным сервиса аналитики "Объектив.РФ", девелопер реализовал 95 493 кв. метров, на его долю пришлось 8,3% рынка продаж в Екатеринбурге.

Рынок первичного жилья столицы Урала в 2025 году показывал рост. Всего в Екатеринбурге было заключено 29 085 сделок, что на 8,2% превысило показатели 2024 года, такие данные приводит сервис аналитики для девелоперов "Объектив.РФ". Для поддержания покупательской активности, застройщики активно использовали ипотечные программы, рассрочки и скидки.

ГК "КОРТРОС" реализует в Екатеринбурге масштабный проект комплексного освоения территории — "Академический". Приобрести квартиры можно на выгодных условиях — с рассрочкой или ипотекой от застройщика по привлекательным ставкам.

Академический — первый в России проект комплексной застройки. Мастер-план проекта разработало французское бюро "Valode & Pistre". С момента начала строительства проекта в 2005 году построено более 170 жилых домов. Создана полноценная социальная инфраструктура с новыми детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными объектами. В 2021 году "Академический" получил статус отдельного административного района Екатеринбурга.