В зоне СВО погиб Герой России Муслим Муслимов

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели в зоне специальной военной операции Героя России Муслима Муслимова.

"Он погиб, как и жил, исполняя свой воинский долг до конца. Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России. Он был удивительно скромным, искренним и достойным парнем", - написал Меликов в своём telegram-канале.

Меликов уточнил, что Муслимов служил в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев СВО он находился на передовой, прошёл путь от солдата до офицера. Брал на себя ответственность за тех, кто рядом, думал прежде всего о людях и никогда не отступал от поставленных задач. Его уважали сослуживцы, ему доверяли боевые братья, все, кто знал его, говорят о нём только добрые слова. В 2024 г. стал Героем России.