Игорь Седов: Тротуары, ведущие к астраханским школам, отремонтируют

В рамках работы с обращениями горожан Игорь Седов - председатель городской Думы Астрахани совместно с представителями администрации Трусовского района провел выездное совещание. Обсуждение ситуации по состоянию тротуаров, ведущих к школе №5, состоялось в районе переулка Максима Горького.

Также в рамках реализации программы «Развитие территориальных округов» совместно со специалистами администрации Трусовского района Игорь Седов выезжал на осмотр и оценку состояния тротуара, ведущего к школе №64.

"Жители округа обеспокоены тем, что из-за отсутствия оборудованной пешеходной зоны детям в непогоду сложно добираться до школы. Все аспекты проблемы были детально рассмотрены на месте, в этом году планируем произвести ремонт тротуара", - сообщил в своем телеграмм-канале по итогам рабочего выезда Игорь Седов.