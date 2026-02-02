Уральца, скрывавшегося от приставов, нашли в куче белья и одеял

Судебные приставы нашли жителя Алапаевска, выступающего свидетелем по уголовному делу, прятавшимся от них в куче белья и одеял. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Все началось с того, что Алапаевский городской суд вынес постановление о принудительном приводе гражданина в качестве свидетеля. Однако, когда приставы взялись за это дело, выяснилось, что мужчина находится в розыске. Ранее он был осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража", но от своего наказания в виде принудительных работ уклонялся и даже не являлся к месту отбывания наказания.

Судебные приставы установили примерное местонахождение разыскиваемого, а по прибытии на адрес нашли его прятавшимся в куче белья и одеял.

Поскольку мужчина пытался спрятаться и скрыться от судебных приставов, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа".

Гражданина сначала доставили на судебное заседание в качестве свидетеля, а после передали сотрудникам ГУФСИН для помещения в изолятор временного содержания.