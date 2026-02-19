Президент США на год продлил санкции в отношении России

На год продлены санкции против России со стороны США. Соответствующий указ опубликован в Федеральном реестре США. Причиной указан продолжающийся конфликт на Украине.

"Я продлеваю на один год режим чрезвычайного положения в стране", - говорится в тексте указа, подписанном президентом Дональдом Трампом.

Там также указано, что Вашингтон продолжает рассматривать ситуацию на Украине как представляющую "необычную и чрезвычайную угрозу" национальной безопасности и внешней политике Америки.