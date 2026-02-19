Власти Франции объявили красный уровень угрозы наводнения

Красный уровень угрозы наводнения из-за паводков объявлен в пяти департаментах Франции. Среди них Атлантическая Луара, Жиронда, Ло и Гаронна, Мен и Луара и Приморская Шаранта, сообщает BFMTV.

Красный уровень является самым высоким. За ним идет оранжевый - он объявлен в еще 18 департаментах.

Порядка 20 тыс. жителей Жиронда уже остались без мобильной связи, тысячи домохозяйств - без электричества. На западе страны из-за вышедших из берегов рек более 70 дорог закрыты. Наблюдаются сбои и на железной дороге, в частности, в районе Бордо.

Что касается столицы, власти Парижа ожидают поднятия уровня Сены, пик которого придется на субботу.